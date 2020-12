विराट बोले- TV की एक गलती हमें महंगी पड़ी, टीम मैनेजमेंट खफा

भारतीय कप्तान विराट कोहली इस बात से नाखुश है कि मैथ्यू वेड को डाली गई गेंद पर रिप्ले बड़ी स्क्रीन पर 15 सेकंड से पहले दिखाए जाने के कारण उनकी टीम डीआरएस नहीं ले सकी.

भारत को तीसरे टी20 मैच में 12 रनों से पराजय झेलनी पड़ी. वेड को टी नटराजन ने 50 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू दिया था, लेकिन उन्हें इस तरह जीवनदान मिला और उन्होंने 30 रन और बनाए.

कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम 15 सेकंड की समयसीमा के भीतर बात ही कर रहे थे कि गेंद कहां पड़ी है कि स्क्रीन पर रिप्ले आ गया.’

#TeamIndia skipper @imVkohli reflects on the the LBW review that was disallowed by the on-field umpires in the final T20I against Australia. #AUSvIND pic.twitter.com/QlVVHloJEY