IND vs AUS: टीम इंडिया ने 12 रनों से गंवाया आखिरी टी20, सीरीज पर 2-1 से कब्जा

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का तीसरा टी20 मैच 12 रनों से गंवा दिया है. मंगलवार को सिडनी में 187 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवरों में 174/7 रन ही बना पाई. पहले दो मैच जीतने की वजह से टीम इंडिया ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की. वह मेजबान टीम का 3-0 से क्लीन स्वीप नहीं कर पाई.

विराट कोहली (85 रन, 61 गेंदों में) की कप्तानी पारी टीम इंडिया को जीत तक नहीं पहुंचा पाई. उनके अलावा कोई और बल्लेबाज अपने रंग में नहीं दिखा. हार्दिक पंड्या (20 रन, 13 गेंदों में) जम ही रहे थे कि उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया. टीम इंडिया का पहला विकेट दूसरी ही गेंद पर गिरा, जब केएल राहुल (0) को ग्लेन मैक्सवेल ने लौटाया. शिखर धवन (28) और श्रेयस अय्यर (0) शीर्ष क्रम को संभाल नहीं पाए.

4 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट लेने वाले मिशेल स्वेपसन मैन ऑफ द मैच रहे .मैन ऑफ द सीरीज हार्दिक पंड्या रहे. उन्होंने सीरीज में 16, 42* और 20 रन बनाए.

ऐसी रही टीम इंडिया की जवाबी पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की शुरुआत खराब रही. ऑस्ट्रेलिया ने हैरानी भरा फैसला करते हुए पहला ओवर मैक्सवेल को सौंपा और केएल राहुल (0) इस कामचलाऊ स्पिनर की दूसरी गेंद को ही डीप मिडविकेट बाउंड्री पर स्मिथ के हाथों में खेल गए.

कप्तान कोहली 9 रनों के स्कोर पर भाग्यशाली रहे, जब मैक्सवेल की गेंद को हवा में लहरा गए. लेकिन इस बार स्मिथ बाउंड्री पर कैच लपकने में नाकाम रहे. कोहली ने चौथे ओवर में डेनियल सैम्स पर चौके के साथ पारी की पहली बाउंड्री लगाई. एंड्रयू टाई ने हालांकि अपनी पहली ही गेंद पर उनका एक और कैच टपकाया.

पावर प्ले में एक विकेट पर 55 रन बने

कोहली ने छठे ओवर में सीन एबॉट पर चौका मारा, जबकि शिखर धवन ने भी दौ चौके जड़े. भारत ने पावर प्ले में एक विकेट पर 55 रन बनाए. धवन हालांकि 21 गेंदों में 28 रन बनाने के बाद स्वेपसन की गेंद पर करारा शॉट खेलने की कोशिश में सैम्स को कैच दे बैठे.

कोहली ने एडम जाम्पा की गेंद पर एक रन के साथ 41 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. स्वेपसन ने 13वें ओवर में भारत को दोहरा झटका दिया. संजू सैमसन 9 गेंदों में 10 रन बनाने के बाद लॉन्ग ऑन पर स्मिथ को आसान कैच दे बैठे, जबकि श्रेयस अय्यर खाता खोले बिना एलबीडब्ल्यू हुए.

अंतिम 5 ओवरों में 76 रनों की दरकार थी

कोहली ने इसी ओवर में एक रन के साथ टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंचाया. कोहली ने एबॉट पर पारी का पहला छक्का जड़ा और 8वें ओवर के बाद बाउंड्री के सूखे को खत्म किया. भारत को अंतिम पांच ओवरों में जीत के लिए 76 रनों की दरकार थी.

कोहली ने सैम्स पर लगातार दो छक्कों के साथ तेवर दिखाए, जबकि हार्दिक पंड्या ने भी इस ओवर में छक्का जड़ा. पंड्या ने 17वें ओवर में टाई की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा. वह हालांकि अगले ओवर में जाम्पा की गेंद को हवा में लहराकर फिंच को कैच दे बैठे. उन्होंने 13 गेंदों में 20 रन बनाए.

19वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली आउट

भारत को अंतिम दो ओवरों में जीत के लिए 36 रनों की दरकार थी. टाई के 19वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने सैम्स को कैच थमा दिया, जिससे भारत की जीत की रही सही उम्मीद भी टूट गई.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 186/5 रन

मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल के अर्धशतकों से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट पर 186 रन बनाए. वेड ने 53 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 80 रनों की पारी खेलने के अलावा ग्लेन मैक्सवेल (54) के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी भी की.

मैक्सवेल ने 36 गेंदों की अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के मारे. वेड ने स्टीव स्मिथ (24) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े. वेड और मैक्सवेल की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम अंतिम 9 ओवरों में 99 रन जोड़े में सफल रही. भारत की ओर से ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की खराब फील्डिंग, कैच छूटे

भारत को खराब फील्डिंग का खामियाजा भी भुगतना पड़ा. उसने कम से कम दो कैच टपकाने के अलावा एक स्टंप का मौका भी गंवाया, जबकि कई बार मिसफील्ड की.

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वेड एक बार फिर अच्छी लय में दिखे और उन्होंने दीपक चाहर के पहले ओवर में दो चौकों के साथ शुरुआत की. चोट के कारण दूसरे टी20 से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले कप्तान एरॉन फिंच नाकाम रहे और खाता खोले बिना ही सुंदर की गेंद पर मिड ऑफ पर हार्दिक पंड्या को आसान कैच दे बैठे.

वेड ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी

स्मिथ को शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में दिक्कत हुई, लेकिन वेड ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी. वेड ने सुंदर पर चौका जड़ने के बाद चाहर पर भी लगातार दो चौके मारे. ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में एक विकेट पर 51 रन जोड़े.

स्मिथ 18 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे, जबकि विकेटकीपर केएल राहुल ने सुंदर की गेंद पर उन्हें स्टंप करने का मौका गंवा दिया. स्मिथ हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाए और दो गेंद बाद इसी स्पिनर की गेंद पर बोल्ड हो गए. उन्होंने 23 गेंदों की अपनी पारी में एक चौका जड़ा.

वेड ने नटराजन की गेंद पर दो रनों के साथ 34 गेंदों में लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया. वेड और मैक्सवेल ने इसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. वेड ने शार्दुल ठाकुर का स्वागत छक्के से किया. मैक्सवेल ने इस तेज गेंदबाज पर चौके के साथ 12वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया.

मैक्सवेल भाग्यशाली, नो बॉल पर कैच हुए थे

मैक्सवेल 18 रनों के स्कोर पर भाग्यशाली रहे, जब युजवेंद्र चहल की गेंद पर राहुल ने उनका कैच लपका. लेकिन यह नो बॉल हो गई. वेड ने इसके बाद शार्दुल पर छक्का जड़ा, जबकि मैक्सवेल ने चहल पर दो छक्के मारे.

देखें: आजतक LIVE TV

मैक्सवेल जब 38 रन बनाकर खेल रहे थे, तब उन्हें दूसरा जीवनदान मिला. शार्दुल की गेंद पर चहल ने उनका आसान कैच टपका दिया. मैक्सवेल ने अगली गेंद पर छक्का जड़ा और टी नटराजन पर चौके के साथ 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया.

पारी के 19वें ओवर में शार्दुल की फुलटॉस को चूककर वेड एलबीडब्ल्यू हुए. इसी ओवर में चाहर ने भी मैक्सवेल का कैच टपकाया. नटराजन ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल को बोल्ड किया.