ISSF World Cup: चिंकी यादव को गोल्ड, भारत ने महिला 25 मीटर पिस्टल में सभी मेडल जीते

चिंकी यादव ने बुधवार को अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिये.

इससे भारत की निशानेबाजी में प्रतिभा की गहराई का भी अंदाजा लग जाता है. 23 साल की चिंकी ने समान 32 अंकों के कारण हुए शूट-ऑफ में सरनोबत को पछाड़ दिया और भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 9 कर दी.

#ChinkyYadav of #India showing off her GOLD medal 🥇 after winning the Women’s 25M Pistol event at the @ISSF_Shooting #WorldCup #NewDelhi 2021. Congratulations! #ISSFWorldCup #Shooting #Shooters pic.twitter.com/jo2T1fnsfZ