ISSF World Cup: ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में जीता गोल्ड मेडल

युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने बुधवार को आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

भोपाल के 20 साल के ऐश्वर्य ने डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पर 462.5 अंकों से पहला स्थान हासिल किया और हंगरी के स्टार राइफल निशानेबाज इस्तवान पेनी (461.6) और डेनमार्क के स्टेफेन ओलसेन (450.9) से आगे रहे. यह भारत का इस टूर्नामेंट में 8वां स्वर्ण पदक है.

फाइनल में भारत के अनुभवी संजीव राजपूत और नीरज कुमार ने भी क्वालिफाई किया था, लेकिन वे क्रमश: छठे और 8वें स्थान पर रहे.

