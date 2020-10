IPL: सुपर ओवर में KKR का धमाका, सनराइजर्स हैदराबाद से छीनी जीत

आईपीएल के 13वें सीजन के 35वें मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने नाम किया. रविवार को अबु धाबी में उसने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सुपर ओवर में मात दी. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 163/6 रन बनाए और मैच टाई हो गया. सुपर ओवर में कोलकाता को जीत के लिए महज तीन रनों का टारगेट मिला, जिसे कप्तान इयोन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक की जोड़ी ने आसानी से हासिल कर लिया.

दरअसल, सुपर ओवर में कोलकाता के कीवी तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन 'गेम चेंजर' साबित हुए. इस सीजन का पहला मैच खेल रहे फर्ग्यूसन ने सुपर ओवर में हैदराबाद को दो ही रन बनाने दिए और डेविड वॉर्नर तथा अब्दुल समद को बोल्ड किया. जिसके बाद कोलकाता ने दो गेंदें शेष रहते तीन रन बना लिये और हैदराबाद से जीत छीन ली. राशिद खान का यह ओवर था. 'मैन ऑफ द मैच' लोकी फर्ग्यूसन ने इससे पहले 4 ओवरों में महज 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे.

सुपर ओवर का रोमांच-

हैदराबाद- 2 विकेट पर 2 रन

बल्लेबाज- डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो

गेंदबाज: लोकी फर्ग्यूसन

पहली गेंद : डेविड वॉर्नर, आउट (बोल्ड)

दूसरी गेंद: अब्दुल समद, दो रन

तीसरी गेंद : अब्दुल समद, आउट (बोल्ड)

कोलकाता- 3/0 रन

बल्लेबाज- इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक

गेंदबाज: राशिद खान

पहली गेंद: इयोन मॉर्गन, रन नहीं

दूसरी गेंद: इयान मॉर्गन, 1 रन

तीसरी गेंद: दिनेश कार्तिक, रन नहीं

चौथी गेंद: दिनेश कार्तिक, 2 रन (लेग बाई)



कोलकाता नाइट राइडर्स की यह पांचवीं जीत रही. 9 मैचों में 10 अकों के साथ वह चौथे स्थान पर कायम है. कोलकाता ने हैदराबाद को इस सीजन के पिछले मुकाबले में भी हराया था. सनराइजर्स हैदराबाद की यह छठी हार रही. 9 मैचों में 6 अकों के साथ वह पांचवें स्थान पर बनी हुई है. कोलकाता ने हैदराबाद को इस सीजन के पिछले मुकाबले में भी हराया था.

