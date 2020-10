IPL खेल रहे वॉर्नर की नजर टेस्ट सीरीज पर, बोले- भारत के खिलाफ उतरने का इंतजार है

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान डेविड वॉर्नर ने कहा कि वह 2018-19 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने से चूक गए थे और अब वह आगामी ग्रीष्मकालीन सीरीज का हिस्सा बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

इंडिया टुडे इंस्पिरेशन के नवीनतम एपिसोड में डेविड वॉर्नर ने कहा कि वह आईपीएल 2020 में भारत के स्टार खिलाड़ियों के साथ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सीरीज के लिए मैदान पर उतरते ही दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाएगी.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने बहुप्रतीक्षित टेस्ट और सीमित ओवरों की सीरीज के लिए संभावित कार्यक्रम की घोषणा की है. कोरोना वायरस महामारी और यात्रा प्रतिबंधों की वजह से सीए ने इसकी पुष्टि में देरी की है. उम्मीद की जाती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी (जो आईपीएल खेल रहे हैं) संयुक्त अरब अमीरात से एक ही चार्टर्ड विमान में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे.

संभावित कार्यक्रम के अनुसार, 4 टेस्ट मौचों की सीरीज 3 दिसंबर से शुरू होगी. कोहली ब्रिगेड की नजर अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने पर होगी. कोहली की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई, जब उसने 2018-19 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी. हालांकि स्टीव स्मिथ और वॉर्नर की वापसी से ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार एक कड़ी चुनौती पेश करेगी.

डेविड वॉर्नर ने कहा, 'मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूं. कोरोना काल में सभी के लिए यह मुश्किल वक्त है. बंद दरवाजे... बायो बबल (जैव सुरक्षा का माहौल) ... फिलहाल हम सभी दोस्त हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही एक-दूसरे को चुनौती देने के लिए आमने-सामने होंगे.

देखें: आजतक LIVE TV

वॉर्नर ने कहा, 'मैं इसके लिए उत्सुक हूं. यही IPL की खूबसूरती है. हम एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं. यही वह जगह है जहां जुनून है... विशेष रूप से विराट जैसे खिलाड़ी के साथ.. उनका जज्बा देखने लायक है. वह हर पल सक्रिय रहते हैं, इसलिए उनका खेल शानदार है.'

"Virat is passionate, he is fantastic. He rides every single moment. That's why he plays the way he does": David Warner to India Today's @BoriaMajumdar#eInspiration #eConclave #IPL #IPL2020 #ICYMI pic.twitter.com/9CMyTxvREZ