IPL: आज RR और SRH में टक्कर, लगातार हार से राजस्थान को बचा पाएंगे स्टोक्स?

आईपीएल के 13वें सीजन के 26वें मुकाबले में रविवार को दुबई में राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. लगातार हार से आजिज आ चुकी राजस्थान को उम्मीद है कि बेन स्टोक्स की टीम में वापसी से वह जीत की राह पर लौट सकती है. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा.

SRH vs RR : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 11 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं. सनराइजर्स ने 6, जबकि राजस्थान ने 5 में जीत हासिल की है.

