CSK ही नहीं, खुद धोनी भी हो रहे फेल- अब वापसी करना बेहद 'मुश्किल'

आईपीएल का 13वां सीजन तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अब तक अच्छा नहीं रहा है. उसके प्रशंसकों ने टीम के 'इस हाल' की कल्पना तक नहीं की होगी. शनिवार रात उसे मौजूदा सीजन में 5वीं हार का सामना करना पड़ा. उस अब तक 7 मैचों में दो ही जीत मिली है.

चेन्नई के लीग मुकाबलों का आधा सफर खत्म हो चुका है. अब बाकी बचे 7 मैचों में वह कितना सफल हो पाएगी, यह बड़ा सवाल है. इस खराब प्रदर्शन के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया है, हालांकि वह खुद भी नहीं चल पा रहे हैं.

A look at the Points Table after Match 25 of #Dream11IPL pic.twitter.com/LQHEuuPTY4