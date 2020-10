IPL: कोहली से हारे धोनी, CSK को 37 रनों से मात देकर RCB टॉप-4 में

आईपीएल के 13वें सीजन का 25वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम रहा. शनिवार रात दुबई में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 37 रनों से मात दी. 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई की टीम निर्धारित ओवरों में 132/8 रन ही बना पाई.

इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चौथी जीत हासिल की. अब वह 8 अकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. बेंगलुरु का यह छठा मैच था. उधर, चेन्नई सुपर किंग्स की यह 5वीं हार रही. यह उसका 7वां मैच था.

That's that from Match 25. #RCB win by 37 runs and register their fourth victory of #Dream11IPL 2020. pic.twitter.com/0WncvUTDqW — IndianPremierLeague (@IPL) October 10, 2020

चेन्नई के लिए शेन वॉटसन (14) फाफ डुप्लेसिस (8) के अलावा कप्तान धोनी (10) भी बल्ले से नाकाम रहे. एन जगदीशन (33) और अंबति रायडू (42) के प्रयास बेकार गए. ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन ने दो विकेट झटके. कलाई के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धोनी का विकेट निकाला. इस बार पहला मैच खेलने उतरे क्रिस मॉरिस को तीन (4 ओवरों में 19 रन देकर) सफलताएं मिलीं. इसुरू उदाना को एक विकेट मिला.

रायडू-जगदीशन ने 64 रन जोड़े

दोनों टीमों को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था और दोनों ही जीत दर्ज करने के लिए बेताब थीं. लेकिन सफलता आरसीबी को मिली. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अंबति रायुडू (42 रन, 40 गेंद में चार चौके) और केदार जाधव की जगह अंतिम एकादश में उतारे गए एन जगदीशन (33 रन, 28 गेंद) ने तीसरे विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी निभाई. पर इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका.

A look at the Points Table after Match 25 of #Dream11IPL pic.twitter.com/LQHEuuPTY4 — IndianPremierLeague (@IPL) October 10, 2020

10 ओवरों के बाद स्कोर 47/2 था

लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन (14) और फाफ डु प्लेसिस (8) के विकेट पॉवर प्ले में ही गंवा दिए. दोनों के विकेट सुंदर ने लिये. टीम का 10 ओवर के बाद स्कोर दो विकेट पर 47 रन था. एन जगदीशन का रन आउट होना फाफी हैरानी भरा था क्योंकि उनके पास दूसरे छोर तक पहुंचने का काफी समय था, लेकिन उन्हें शायद लगा कि वह आउट नहीं हो सकते.

धोनी ने छक्का लगाया, पर टिक न सके

अब कप्तान धोनी (10 रन) उतरे. उन्होंने दूसरी गेंद पर चहल पर छक्का जड़ दिया, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 100 रन भी पूरे किए. पर इसी 16वें ओवर में गुरकीरत सिंह को कैच देकर आउट हो गए. सैम कुरेन खाता भी नहीं खोल सके थे कि मॉरिस की गेंद उनके बल्ले के किनारे को छूती हुई विकेटकीपर डिविलियर्स के हाथ में चली गई.

... लक्ष्य लगातार मुश्किल होता गया

टीम का स्कोर 17वें ओवर के बाद पांच विकेट पर 109 रन था जिससे उसे जीत के लिए 18 गेंदों में 61 रन चाहिए थे. रायडू और रवींद्र जडेजा क्रीज पर थे, पर लक्ष्य असंभव था. उदाना की गेंद को स्वीप करने के प्रयास में रायडू बोल्ड हो गए. मॉरिस ने फिर अपने अंतिम और चौथे ओवर में ड्वेन ब्रावो (7) और जडेजा (7) के विकेट हासिल किए.

RCB ने 169/4 का स्कोर बनाया था

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कप्तान मैन ऑफ द मैच विराट कोहली की नाबाद 90 रनों की आक्रामक अर्धशतकीय पारी की मदद से टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 169 रन बनाए. कोहली ने अपनी पारी के दौरान 52 गेंदों का सामना किया, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 34 गेंदों में 33 रन (दो चौके और एक छक्का) का योगदान दिया. कोहली ने पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन और फिर शिवम दुबे (नाबाद 22) के साथ पांचवें विकेट के लिए 76 रनों की भागीदारी की.

एरॉन फिंच ने पावर प्ले में विकेट गंवाया

टीम के लिए 18वां ओवर रनों के लिहाज से शानदार रहा, जिसमें तीन छक्के से 24 रन बने, जिसमें से दो कोहली ने लगाए. टीम ने अंतिम पांच ओवरों में 74 रन जोड़े. बेंगलुरु के सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच (2) फिर असफल रहे. दीपक चाहर की इनस्विंगर के सामने उन्होंने बिलकुल फ्रंट फुट नहीं हिलाया और इस गेंद ने उनके स्टंप उखाड़ दिए. फिंच इस तरह पावर प्ले में तीसरी बार आउट हुए.

10 ओवरों के बाद स्कोर 65/1 रन था

अब कोहली क्रीज पर थे. कोहली और पडिक्क्ल की मौजूदगी के बावजूद टीम का पॉवर प्ले में स्कोर एक विकेट पर 36 रन था. पडिक्क्ल ने 10वें ओवर में कर्ण शर्मा की गुड लेंथ गेंद पर लॉन्ग ऑन में पारी का पहला छक्का जमाया, जिससे 10 ओवरों के बाद टीम का स्कोर एक विकेट पर 65 रन था.

मध्य के ओवरों में धीमी रन गति पिछले कुछ मैचों से टीम की समस्या बनी हुई है और जैसे ही पडिक्कल ने आक्रामक होना शुरू ही किया था कि अगले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद को मिड ऑफ में ऊंचा खेलने के प्रयास में वह फाफ डु प्लेसिस को आसान कैच देकर आउट हुए.

धोनी ने लपका रिकॉर्ड 105वां कैच

इसी 11वें ओवर की पांचवीं गेंद पर एबी डिविलियर्स भी आते ही चलते बने, वह खाता भी नहीं खोल पाए थे और गेंद उनके बल्ले का किनारा चूमती हुई सीधे विकेटकीपर धोनी के हाथों में समा गई. धोनी ने आईपीएल में 105वां कैच लपका और दिनेश कार्तिक (104) को पीछे छोड़ा. यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए करारा झटका था. स्कोर तीन विकेट पर 67 रन हो गया.

RCB के लिए कोहली के 6000 रन पूरे

कोहली ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवींद्र जडेजा पर एक रन लेकर आरसीबी के लिए टी20 में 6000 रन (आईपीएल+चैम्पियंस लीग) पूरे किए. रन गति थोड़ी बढ़नी शुरू हुई. कोहली ने अगले ओवर की शुरुआत सैम कुरेन की गेंद को छक्के के लिए उठाकर की. पर कुरेन ने एक गेंद के बाद सुंदर को विकेटकीपर धोनी के हाथों कैच आउट कराया, जिन्होंने 10 गेंद में एक छक्के से इतने ही रन बनाए.

कोहली ने 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर की गेंद को बैकवर्ड स्क्वॉयर लेग में चौके के लिए भेजकर 39 गेंदों में अपना 38वां आईपीएल अर्धशतक पूरा किया.