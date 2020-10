आज RCB का टारगेट 'प्ले ऑफ', रेस में बने रहने के लिए SRH देगी टक्कर

आईपीएल के 13वें सीजन के 52वें मैच में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. लगातार दो हार से आहत बेंगलुरु की टीम हैदराबाद के खिलाफ मैच में जीत दर्ज कर प्ले ऑफ में जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेगी. शारजाह में यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

लेकिन विराट कोहली की टीम के लिए यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि सनराइजर्स की टीम भी प्ले ऑफ की दौड़ में बनी हुई है और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत से उत्साहित है.

अभी केवल चेन्नई सुपर किंग्स ही एकमात्र ऐसी टीम है जो प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हुई है. उसने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स पर आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर उसके समीकरण भी बिगाड़ दिए. अब तक केवल मुंबई इंडियंस ही प्ले ऑफ में जगह पक्की कर पाई है.

चेन्नई और मुंबई से पिछले दो मैच गंवाने के बावजूद अंक तालिका में आरसीबी अभी सनराइजर्स से बेहतर स्थिति में है. आरसीबी को प्ले ऑफ में जगह सुनिश्चित करने के लिए सनराइजर्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले आखिरी दो मैचों में से एक मैच जीतना होगा.

अपने दोनों मैच गंवाने के बाद भी आरसीबी के 14 अंक रहेंगे और वह तब भी बेहतर नेट रन रेट के आधार पर क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अन्य मैचों में भी अनुकूल परिणाम की दरकार रहेगी. वैसे अंतिम दो मैचों में हार पर आरसीबी का नेट रन रेट प्रभावित होगा और ऐसे में वह बाहर हो सकती है.

It's getting a tad interesting here at the Points Table. What are your predictions for the playoffs? #Dream11IPL pic.twitter.com/xcXTYIpWdg

सनराइजर्स के अभी 12 मैचों में 10 अंक हैं. उसे नॉक आउट में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे. सनराइजर्स को आरसीबी के बाद मुंबई का सामना करना है.सनराइजर्स के लिए दोनों मैचों में जीत भी पर्याप्त नहीं है, उसे दूसरी टीमों के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा.

अगर प्रदर्शन की बात करें तो आरसीबी को लगातार दो हार के बाद अब संभलकर खेलने की जरूरत है. इन हार से निश्चित तौर पर उसका मनोबल गिरा होगा. चेन्नई ने कोहली की टीम को 8 विकेट से तो मुंबई ने 5 विकेट से हराया था.

Game Day: RCB v SRH Preview



The last 12 matches are irrelevant now. Time to take the bull by the horns and book the playoffs spot. Yuzi and the coaches speak about the all important match against SRH in Sharjah.#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers #Dream11IPL #RCBvSRH pic.twitter.com/xfQEbMXPAX