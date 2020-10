IPL: आज MI-DC में भिड़ंत, दिल्ली का खेल बिगाड़ सकती है मजबूत मुंबई

आईपीएल के 13वें सीजन के 51वें मैच में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) की टीमें आमने-सामने होंगी. मौजूदा चैम्पियन मुंबई प्ले ऑफ में जगह सुरक्षित कर चुकी है, लेकिन वह दिल्ली के खिलाफ मैच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और जीत दर्ज कर शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. दुबई में यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) पर 6 विकेट की जीत से मुंबई की प्ले ऑफ में जगह भी पक्की हो गई. मौजूदा चैम्पियन के अभी 16 अंक हैं और उसका नेट रन रेट भी अच्छा है. उसका शीर्ष दो में बने रहना लगभग तय है.

