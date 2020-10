IPL: RR ने पंजाब का 'विजय रथ' रोका, 7 विकेट से हारकर KXIP मुश्किल में

आईपीएल के 13वें सीजन के 50वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बाजी मारी. राजस्थान ने 'करो या मरो' के मैच में शुक्रवार को अबु धाबी में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को 7 विकेट से मात दी. रॉयल्स ने 17.3 ओवरों में 3 विकेट खोकर 186 रन बनाए और जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया.

पंजाब को लगातार 5 जीत के बाद यह हार झेलनी पड़ी. राजस्थान की जीत में बेन स्टोक्स (50 रन), संजू सैमसन (48 रन), कप्तान स्टीव स्मिथ (नाबाद 31 रन) और जोस बटलर (नाबाद 22 रन) की बेहतरीन बल्लेबाजी का योगदान रहा.

It's getting a tad interesting here at the Points Table. What are your predictions for the playoffs?#Dream11IPL pic.twitter.com/xcXTYIpWdg