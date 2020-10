DC vs SRH: लगातार 2 मैच हार चुकी है दिल्ली, आज 'प्ले ऑफ' कर पाएगी पक्का?

आईपीएल के 13वें सीजन के 47वें मैच में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. दिल्ली यह अहम मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी. उसे पिछले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दुबई में यह मुकबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ हार के बाद दिल्ली को अब अपने अंकों की संख्या 16 पर पहुंचाने के लिए दो अंकों की दरकार है. इससे वह तालिका में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगी.

#KXIP makes its way in the Top 4 in the Points Table after Match 46 of #Dream11IPL pic.twitter.com/PlCAYG6k9R