IPL: पंजाब की लगातार 5वीं जीत, KKR को 8 विकेट से मात देकर KXIP टॉप-4 में

आईपीएल के 13वें सीजन के 46वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने बाजी मारी. सोमवार रात शारजाह में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 8 विकेट से मात दी. पंजाब ने 18.5 ओवरों में 2 विकेट खोकर 150 रन बना लिये और जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. यह पंजाब की लगातार 5वीं जीत है. दूसरे विकेट के लिए क्रिस गेल (51 रन, 29 गेंद, 2 चौके, 5 छक्के ) और मनदीप सिंह की जोड़ी ने 100 रनों की साझेदारी कर पंजाब को शान से टॉप-4 में पहुंचाया. मनदीप 56 गेंदों में 66 रन (8 चौके, 2 छक्के) बनाकर नाबाद रहे.

किंग्स इलेवन पंजाब टीम ने छठी जीत के साथ 12 अंक अपने नाम कर लिये. वह अंक तालिका में चौथे स्थान पर जा पहुंची. कोलकाता की टीम अब पांचवें स्थान पर खिसक गई है. दोनों का यह 12वां मैच रहा. कोलकाता की यह छठी हार रही.

Half-centuries from Gayle (51) and Mandeep (66*) guide @lionsdenkxip to an 8-wicket win over #KKR Scorecard - https://t.co/Ye2Tx7iO5Z #Dream11IPL pic.twitter.com/BLL2LAvxsw

150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को पहला झटका 47 के स्कोर पर लगा, जब कप्तान केएल राहुल (28) को वरुण चक्रवर्ती ने एलबीडब्ल्यू कर दिया. इसके बाद मनदीप सिंह और क्रिस गेल की जोड़ी ने पंजाब की जीत आसान की. मनदीप सिंह ने आईपीएल का छठा अर्धशतक लगाया, जबकि गेल ने 30वीं फिफ्टी लगाई. गेल (51) को जीत से ठीक पहले 147 के स्कोर पर लोकी फर्ग्यूसन ने लौटाया.

149/9 पर रुक गई कोलकाता की पारी

मोहम्मद शमी की अगुवाई में किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को नौ विकेट पर 149 रन पर रोक दिया. पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया .

केकेआर के तीन विकेट दूसरे ओवर में महज 10 रनों के भीतर गिर गए थे. पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने नीतीश राणा (0) को आउट किया. दूसरे ओवर में शमी ने केकेआर को दो झटके दिए, जिससे टीम उबर नहीं सकी. राहुल त्रिपाठी चौथी गेंद पर विकेट के पीछे राहुल को कैच देकर लौटे. इस ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक (0) भी उसी अंदाज में आउट हुए.

Shami picks up the wicket of Gill who departs for a well made 57.



Third wicket in the bag for @MdShami11 #Dream11IPL pic.twitter.com/ncvT9RNHY2