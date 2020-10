IPL: धोनी का 200वां मैच बेरंग- प्ले ऑफ अब मुश्किल, RR ने CSK को 7 विकेट से पीटा

आईपीएल के 13वें सीजन के 37वें मैच में सोमवार को अबु धाबी में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने जीत हासिल की. उसने चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK) को 7 विकेट से मात दी. राजस्थान ने 17.3 ओवरों में 126/3 रन बनाए और जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस हार से चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. उसकी प्ले ऑफ की राह बेहद मुश्किल हो गई है. महेंद्र सिंह धोनी अपने रिकॉर्ड 200वें आईपीएल मैच को यादगार नहीं बना पाए.

इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम 8 अंकों के साथ निचले पायदान से 5वें स्थान पर आ गई. उसकी प्ले ऑफ उम्मीदें अब भी जिंदा हैं. रॉयल्स की 10 मैचों में यह चौथी जीत रही. इसी सीजन में राजस्थान ने चेन्नई को पिछले मुकाबले में भी हराया था. चेन्नई की 10 मैचों में यह 7वीं हार रही. वह अब सबसे नीचे 8वें पायदान पर है.

126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को पहला झटका 26 के स्कोर पर लगा, जब बेन स्टोक्स (19) को दीपक चाहर ने बोल्ड कर दिया. रॉबिन उथप्पा (4) भी 28 के स्कोर पर चलते बने. उन्हें जोश हेजलवुड ने विकेट के पीछे धोनी के हाथों लपकवाया.

दीपक चाहर ने एक और सफलता दिलाई और एक बार फिर धोनी के कैच लपका. 28 के स्कोर पर ही तीसरा विकेट गिरा. संजू सैमसन (0) बगैर खाता खोले लौटे. इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ (नाबाद 26) और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (नाबाद 70) ने चौथे विकेट के लिए 98 रनों की अटूट साझेदारी कर जीत को आसान बना दिया. बटलर ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

