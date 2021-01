ब्रिस्बेन के हीरो शार्दुल...जानिए उनकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ?

टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में इतिहास रच दिया. भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज चौथे और अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से धूल चटाते हुए टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. इस निर्णायक मैच में 29 साल के शार्दुल ठाकुर ने अपने कमाल के प्रदर्शन से चौंकाया.

ब्रिस्बेन टेस्ट में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर न सिर्फ 7 विकेट झटके, बल्कि पहली पारी में बेशकीमती 67 रन भी बनाए. इसके अलावा शार्दुल ने मैच में दो बेहतरीन कैच लपके. पहली पारी में बल्ले के साथ शार्दुल ने तब मोर्चा संभाला, जब 186 के स्कोर पर भारत के 6 विकेट गिरे चुके थे. उस समय ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से भारत 183 रन पीछे था. शार्दुल अगर 67 रन नहीं बनाते तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त मिल जाती और इस मैच की तस्वीर ही कुछ और होती.

The best possible way to go to a maiden Test 50! Well played, Shardul Thakur 💥@hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/BhzAXTkfz9