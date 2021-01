इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कोहली, पंड्या, ईशांत की वापसी

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया. चेतन शर्मा की अगुआई में नई चयन समिति ने मंगलवार को खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही अगली सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चयन कर लिया. इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपनी मेजबानी में 5 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी.

इंग्लैंड सीरीज के पहले दो मैचों के लिए 18 सदस्यीय दल में कप्तान विराट कोहली, ईशांत शर्मा और हार्दिक पंड्या की वापसी हुई, जबकि ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट में डेब्यू करने वाले टी नटराजन को स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. खराब प्रदर्शन के चलते सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की भी टीम से छुट्टी हो गई है.

भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) से, जबकि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने चोट से उबरने के बाद वापसी की है. वहीं, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन इंजरी के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में नहीं खेल पाए थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टीम का हिस्सा होंगे.

जडेजा, उमेश, हनुमा, शमी बाहर

पेसर मोहम्मद शमी (बांह में फ्रैक्चर), रवींद्र जडेजा (अंगूठे में फ्रैक्चर), उमेश यादव (मांसपेशियों में खिंचाव) और हनुमा विहारी (मांसपेशियों में खिंचाव) टीम से बाहर हैं. चेन्नई में खेले जाने वाले शुरुआती दोनों टेस्ट मैचों (5 से 9 फरवरी और 13-17 फरवरी) के लिए भारतीय टीम को 27 जनवरी को बायो-बबल (जैव-सुरक्षित माहौल) में प्रवेश करना होगा.

