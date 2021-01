कोच लैंगर को बड़ा झटका, बोले- टीम इंडिया को अब कभी हल्के में नहीं लेंगे

फिटनेस समस्याओं से जूझती अनुभवहीन भारतीय टीम से टेस्ट सीरीज हारने से स्तब्ध ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने मंगलवार के कहा कि उन्होंने इस झटके से बड़ा सबक सीखा है कि भारतीय टीम को कभी भी कमतर नहीं आंकना है.

भारत ने चौथे टेस्ट के साथ सीरीज 2-1 से जीती. लैंगर ने चैनल सेवन से कहा, ‘यह बेहतरीन टेस्ट सीरीज थी. आखिर में एक हारता है और एक जीतता है. आज टेस्ट क्रिकेट जीता. हमें यह हार लंबे समय तक खलेगी. भारत को पूरा श्रेय जाता है. हमने इससे सबक सीखा है.’

Test cricket at its best.



Our camera was there to capture all the emotion as India pulled off a victory for the ages at the Gabba #AUSvIND pic.twitter.com/V3QchmOklA