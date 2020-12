टेस्ट नहीं बचा पाए PAK के पुछल्ले, न्यूजीलैंड की 101 रनों से रोमांचक जीत

न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को 101 रनों से हराकर इस सत्र में घरेलू टेस्ट मैचों में जीत की हैट्रिक लगाई और दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली. इस जीत से वह आईसीसी (ICC) टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 के करीब पहुंच गई. यदि कीवी टीम यह टेस्ट सीरीज जीतती है, तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टॉप पर अपनी जगह पक्की कर लेगी.

पाकिस्तान ने हालांकि उसे कड़ी चुनौती दी और इस सत्र में पहली बार न्यूजीलैंड का कोई टेस्ट पांचवें दिन तक खिंचा. पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 373 रनों का लक्ष्य मिला था और पूरी टीम दूसरी पारी में 271 रनों पर आउट हुई. इससे पहले पाकिस्तान को पहली पारी में 239 रनों पर आउट करके मेजबान ने 192 रनों की बढ़त ली थी.

