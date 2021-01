शादी के बंधन में बंधे ऑलराउंडर विजय शंकर, सनराइजर्स ने दी बधाई

हरफनमौला खिलाड़ी विजय शंकर अपनी मंगेतर वैशाली विश्वेश्वरन के साथ शादी के बंधन में बंध गए. 26 जनवरी को उन्होंने अपना 30वां जन्मदिन मनाया है.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने विजय शंकर की शादी की तस्वीर शेयर कर उन्हें बधाई दी है. वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हैं. उन्हें टीम ने इस बार रिटेन किया है.

