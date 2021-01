Syed Mushtaq Ali Trophy: विष्णु सोलंकी के छक्के से बड़ौदा सेमीफाइनल में

मध्यक्रम के बल्लेबाज विष्णु सोलंकी ने अंतिम तीन गेंदों पर एक चौका और 2 छक्के जड़कर बड़ौदा को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. बुधवार को क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा ने हरियाणा पर 8 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की.

मोटेरा में हरियाणा ने 7 विकेट पर 148 रन बनाए थे. वह अपने इस स्कोर का बचाव करने की स्थिति में दिख रहा था. बड़ौदा को अंतिम दो ओवरों में 23 रन चाहिए थे. कप्तान मोहित शर्मा ने 19वें ओवर में केवल 5 रन दिए. इस तरह से बड़ौदा को आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे.

What a thriller! 👏👏



Baroda held their nerve to seal a last-ball win over Haryana and with it, sealed a place in the #SyedMushtaqAliT20 semifinals. 👌👌 #HARvBDA #QF3



Scorecard 👉 https://t.co/NXEMYvhda0 pic.twitter.com/6y7WUX2CTS