Ind vs Eng: भारत पहुंची इंग्लैंड की टीम, पांच फरवरी से चेन्नई में पहला टेस्ट मैच

भारत के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की बाकी टीम के खिलाड़ी श्रीलंका से रवाना होते हुए सीधे चेन्नई पहुंच चुके हैं. कप्तान जो रूट समेत इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ के सदस्य चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं.

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होने जा रहा है. पहले दो टेस्ट मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जाएंगे. भारत दौरे से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका का टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया था.

जो रूट और उनकी टीम श्रीलंका से सुबह 10.30 पर चेन्नई पहुंची और सीधे होटल चली गई, जहां दोनों टीमों के लिए बायो बबल बनाया गया है. भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, उपकप्तान अजिंक्य रहाणे कल रात ही यहां पहुंच गए, जबकि चेतेश्वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत आज सुबह पहुंचे.

टीम के कोच रवि शास्त्री मुंबई से यहां पहुंचे हैं. कप्तान विराट कोहली बुधवार शाम पहुंचेंगे. दोनों टीमें होटल लीला पैलेस में रुकी हैं, जहां बायो बबल बनाया गया है. टीमें छह दिन तक पृथकवास में रहने के बाद 2 फरवरी से अभ्यास शुरू करेंगी. टीमों का कोरोना टेस्ट भी होगा.

श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास के साथ भारत दौरे पर आई है. श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज जीत के हीरो कप्तान जो रूट रहे, जिन्होंने दो टेस्ट मैचों में 106.50 की बेहतरीन औसत से कुल 426 रन बनाए, जिसमें दो बड़े शतक शामिल रहे. भारत दौरे से पहले इंग्लैंड के लिए श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है.

Tamil Nadu: England Cricket team and staff arrive at Chennai Airport. The first Test of the four-match series between India and England will begin on 5th February at MA Chidambaram Stadium in Chennai. #INDvENG pic.twitter.com/NpWLJPIcnn