गावस्कर का सवाल- रोहित को क्या हुआ? भारतीय फैंस जानने के हकदार

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग की चोट की स्थिति को लेकर अधिक पारदर्शिता दिखाने की अपील की. ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए टीम में नहीं चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें मुंबई इंडियंस की नेट्स पर अभ्यास करते हुए देखा गया.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने रोहित की फिटनेस के बारे में विस्तार से नहीं बताया तथा सोमवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों टीम की घोषणा करते हुए कहा कि वे उनकी प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है. उसी दिन रोहित को मुंबई इंडियंस की नेट्स पर अभ्यास करते देखा गया.

गावस्कर ने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच शारजाह में मैच के दौरान आईपीएल प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘हम टेस्ट मैचों की बात कर रहे हैं जो डेढ़ महीने बाद होंगे. असल में उनके साथ क्या समस्या है, इससे सभी को समझने में मदद मिलेगी. और अगर वह मुंबई इंडियंस के लिए नेट्स पर अभ्यास कर रहे हैं तो ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं जानता कि उनकी चोट किस तरह की है.’

