IPL: साहा-वॉर्नर के तूफान के बाद राशिद की फिरकी से दिल्ली पस्त, SRH 88 रनों से जीती

आईपीएल के 13वें सीजन का 47वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अपने नाम किया. सनराइजर्स ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 88 रनों से मात दी. 220 रनों के विशाल लक्ष्य के आगे दिल्ली की टीम 19 ओवरों में 131 रनों पर सिमट गई. यह उसकी लगातार तीसरी हार रही. पहले तो ऋद्धिमान साहा (87 रन) और 'बर्थडे ब्वॉय' डेविड वॉर्नर (66) की जोरदार पारियां और उसके बाद राशिद खान की फिरकी (4-0-7-3) के आगे दिल्ली पस्त हो गई. साहा मैन ऑफ द मैच रहे.

सनराइजर्स हैदराबाद ने 5वीं जीत हासिल की. अब वह 12 मैचों में 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर है. उसकी प्ले ऑफ की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं. दिल्ली कैपिटल्स की यह 5वीं हार रही और वह 12 मैचों में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई है. नेट रन रेट के आधार पर 14-14 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस (MI) पहले स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अब दूसरे स्थान पर है. मुंबई और बेंगलुरु ने अब तक 11-11 मैच खेले हैं.

A well deserved victory for @SunRisers as they win by 88 runs.#Dream11IPL pic.twitter.com/PqlaF6IolV — IndianPremierLeague (@IPL) October 27, 2020

220 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पहला झटका पारी की तीसरी ही गेंद पर लगा, जब महज 1 के स्कोर पर शिखर धवन (0) को संदीप शर्मा ने लौटाया. तीसरे नंबर उतरे मार्कस स्टोइनिस (5) को शाहबाज नदीम ने चलता किया. शुरुआती दोनों कैच कप्तान डेविड वॉर्नर ने लपके. 14 रनों के स्कोर तक दो विकेट गिर गए.

7वें ओवर में 54 के स्कोर पर शिमरॉन हेटमेटर (16) को राशिद खान ने बोल्ड किया. इसी ओवर में 55 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज अंजिक्य रहाणे (26) एलबीडब्ल्यू हुए. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (7) को विजय शंकर ने पवेलियन की राह दिखाई. 78 के स्कोर पर आधी टीम लौट गई. 83 के स्कोर पर अक्षर पटेल (1) को राशिद खान ने अपना तीसरा शिकार बनाया. टी. नटराजन ने कैगिसो रबाडा (3) को लौटाया. 103 के स्कोर पर ही ऋषभ पंत (36) का विकेट संदीप शर्मा ने लिया. आर. अश्विन (7) जेसन होल्डर ने आउट किया. एनरिक नोर्तजे (1) का आखिरी विकेट नटराजन ने लिया. तुषार देशपांडे (20) नाबाद रहे.

दिल्ली को नहीं मिली अच्छी शुरुआत

दिल्ली को पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर सबसे करारा झटका लगा जब फॉर्म में चल रहे शिखर धवन खाता खोले बिना संदीप की गेंद पर वॉर्नर को कैच दे बैठे. दूसरे ओवर में नदीम ने मार्कस स्टोइनिस (6) को पवेलियन भेजा दिल्ली को अच्छी शुरुआत से वंचित कर दिया.

7वें ओवर में राशिद ने दिए दो झटके

इसके बाद राशिद ने सातवें ओवर में दिल्ली को दो झटके दिए. शिमरॉन हेटमेयर पहली गेंद पर बोल्ड हुए, जबकि पांचवीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे (26) एलबीडब्ल्यू हुए. कप्तान श्रेयस अय्यर भी नहीं चल सके और 7 रन बनाकर विजय शंकर की गेंद पर केन विलियमसन को कैच दे बैठे. इसके बाद दिल्ली के मैच में वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए .

हैदराबाद के साहा-शंकर दोनों चोटिल

ऋषभ पंत 35 गेंदों में 36 रन बनाकर संदीप का दूसरा शिकार बने, जबकि अक्षर पटेल (एक) के रूप में राशिद ने तीसरा विकेट लिया. मैच के दौरान साहा और शंकर दोनों चोटिल होकर मैदान से चले गए, जिनकी जगह श्रीवत्स गोस्वामी और प्रियम गर्ग ने फील्डिंग की.

Rashid Khan with the best figures (3/7) in #Dream11IPL 2020 so far.



Take a bow#Dream11IPL pic.twitter.com/RfLCq7qBdp — IndianPremierLeague (@IPL) October 27, 2020

सनराइजर्स ने 219/2 का स्कोर खड़ा किया था

ऋद्धिमान साहा के 45 गेंदों में 87 रन और कप्तान डेविड वॉर्नर के आक्रामक अर्धशतक की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने दो विकेट पर 219 रन बनाए. अपना जन्मदिन मना रहे वॉर्नर और साहा ने दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

सलामी जोड़ी ने पहले 6 ओवरों में 77 रन निकाले, जिसमें 11 चौके और दो छक्के शामिल थे, वॉर्नर ने छठे ओवर में पर्पल कैपधारी (टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले) कैगिसो रबाडा को चार चौके और एक छक्का लगाया. सनराइजर्स के 100 रन 8.4 ओवर में ही बन गए.

'बर्थडे ब्वॉय' डेविड वॉर्नर की धमाकेदार पारी

वॉर्नर के क्रीज पर रहने तक साहा उनके सहयोगी की भूमिका में थे. वॉर्नर ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर अपना 34वां जन्मदिन मनाया. उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के और 8 चौके लगाए. रविचंद्रन अश्विन ने 107 रन की पहले विकेट की साझेदारी को तोड़ा, जब वॉर्नर एक्स्ट्रा कवर में अक्षर पटेल को कैच देकर लौटे.

देखें: आजतक LIVE TV

साहा ने रनों की बारिश शुरू कर दी

वॉर्नर के जाने के बाद साहा ने रनों की बारिश शुरू कर दी. उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और चौके के साथ अपना अर्धशतक (27 गेंदों में) पूरा किया. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के जड़े. एनरिक नोर्तजे ने 15वें ओवर में उन्हें पवेलियन भेजा. मनीष पांडे 44 रन बनाकर और केन विलियमसन 11 रन बनाकर नाबाद रहे.