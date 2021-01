IND vs AUS: सिराज ने किया खुलासा- राष्ट्रगान के दौरान क्यों रोक नहीं पाए आंसू

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सिडनी की पिच को बल्लेबाजी के मुफीद बताते हुए कहा कि इससे स्पिनरों को जो टर्न मिल रहा है, उससे उनकी टीम को तीसरे टेस्ट में आगे काफी उम्मीद लगी हुई है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन स्टंप तक दो विकेट गंवाकर 166 रन बना लिये थे, जबकि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन अच्छी लय में लग रहे थे. सिराज ने मैच से पहले कैमरे में कैद हुए उस भावुक क्षण के बारे में भी बताया, जब वह अपने आंसू नहीं रोक पाए थे.

इससे पहले पदार्पण कर रहे सलामी बल्लेबाज विल पुकोवस्की ने 62 रनों की पारी खेली और बारिश से चार घंटे का खेल प्रभावित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत कराई. पिछले टेस्ट में पदार्पण करने वाले सिराज ने कहा, ‘यह बहुत ही सपाट विकेट है. हमारी योजना ज्यादा कुछ आजमाने के बदले दबाव बनाने की थी, क्योंकि यह बल्लेबाजों के लिए बहुत ही आसान विकेट है. पिछले मैचों की तुलना में यहां बाउंसर भी प्रभावी नहीं हो रहे.’

26 साल के सिराज ने कहा, ‘पिच की प्रकृति (बल्लेबाजी के लिए आसान) को देखकर बल्लेबाज बाहर आकर खेले, लेकिन दिन के अंत में गेंद तेजी से टर्न ले रही थी तो वे क्रीज पर ही रहे.’ उन्होंने कहा, ‘देखते हैं अगले दिन क्या होता है.’

