IND vs AUS: लक्ष्मण को रोहित से उम्मीद- शतक जमाकर वापसी करेंगे 'हिटमैन'

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण का मानना है कि आस्ट्रेलियाई विकेट रोहित शर्मा की बल्लेबाजी शैली के लिए अनुकूल हैं और भारतीय उपकप्तान नई गेंद का अच्छी तरह से सामना करने के बाद सिडनी टेस्ट में बड़ा शतक बना सकते हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान चोट लगने के कारण रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे में सीमित ओवरों की सीरीज और पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे. टेस्ट सीरीज अभी 1-1 से बराबर है.

लक्ष्मण का मानना है कि रोहित को गुरुवार से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट में खराब फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की जगह टीम में रखना चाहिए. अग्रवाल ने अभी तक 17, 9, 0 और 5 रनों की पारियां खेली हैं.

लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम ‘क्रिकेट कनेक्टेड’ में कहा, ‘भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा की वापसी से बेहद खुश होगी विशेषकर तब, जब विराट कोहली टीम में नहीं हैं. आप भारतीय टीम में अधिक अनुभव चाहते हो क्योंकि अब सिडनी में 2-1 से बढ़त बनाने और फिर 3-1 से सीरीज जीतने का अच्छा मौका है.’

#TeamIndia getting into the groove ahead of the third #AUSvIND Test in Sydney 💪💪



📸📸: Getty Images Australia pic.twitter.com/izostuAm6N