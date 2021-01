IND vs AUS: टीम इंडिया को झटका, KL राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर

ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है. अब इस कड़ी में केएल राहुल का नाम जुड़ गया है. शनिवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान मेलबर्न (एमसीजी) में नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी बाईं कलाई में मोच आई है. इसके बाद उन्हें मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर सीरीज से बाहर होना पड़ा.

28 साल का यह विकेटकीपर-बल्लेबाज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के शेष दो टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा. केएल राहुल को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग तीन सप्ताह लगेंगे. राहुल अब भारत लौटेंगे और बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिहैब की प्रक्रिया से गुजरेंगे.

UPDATE: KL Rahul ruled out of Border-Gavaskar Trophy.



More details 👉 https://t.co/G5KLPDLnrv pic.twitter.com/S5z5G3QC2L