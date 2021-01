NZ vs PAK: विलियमसन ने जड़ा चौथा दोहरा शतक, निकोल्स के साथ बनाया ये रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 659 रनों पर समाप्त घोषित कर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 362 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की. कप्तान केन विलियमसन ने चौथा दोहरा शतक जड़ा, जबकि हेनरी निकोल्स और डेरेल मिशेल ने शतक जड़े. पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 8 रन बनाए हैं और उसने शान मसूद (0) का विकेट गंवा दिया है.

30 साल के विलियमसन ने 238 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने 364 गेंदों का सामना किया. इस पारी के दौरान उन्होंने 28 चौके लगाए. विलियसन ने हेनरी निकोल्स (157) के साथ चौथे विकेट के लिए 369 रन जोड़े, जो न्यूजीलैंड की तरफ से नया रिकॉर्ड है. यह न्यूजीलैंड के लिए किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

🇳🇿 Another fantastic day of Test cricket for New Zealand 🙌



Will they wrap up victory on day four or will we see a fightback from Pakistan? 👀#NZvPAK SCORECARD ▶ https://t.co/eVFtwym5wg pic.twitter.com/8DGPkHg7IP