IND vs AUS: 5वें दिन इतिहास रचने के लिए बनाने होंगे 324 रन... ब्रिस्बेन में कहीं बारिश न बन जाए बाधा

मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की उम्दा गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को चौथे क्रिकेट टेस्ट के वर्षाबाधित चौथे दिन सोमवार को दूसरी पारी में 294 रनों पर समेट दिया. अब भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 324 रन बनाने होंगे. भारत को 328 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में बारिश के कारण चौथे दिन खेल समय से पहले रोके जाने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिये थे.

रोहित शर्मा 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि शुभमन गिल ने अभी खाता नहीं खोला है. गाबा की विकेट को देखते हुए यह लक्ष्य बहुत मुश्किल होगा. गाबा पर चौथी पारी में सर्वोच्च लक्ष्य का पीछा करके जीत 1951 में वेस्टइंडीज ने हासिल की है, जब उसने 236 रन बनाए थे.

Rohit Sharma and Shubman Gill take India to 4/0 at stumps before rain stops play on day four.



