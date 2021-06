WTC Final IND vs NZ: बस एक जीत... और इंग्लैंड में इतिहास रच देगी टीम इंडिया

साल 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था. इसके बाद भारत 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और साल 2011 में दूसरी बार वनडे का विश्व विजेता बना था. 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी की जीत ने भारतीय क्रिकेट को आसमां पर पहुंचा दिया. ये चारों वे पल हैं, जिन्होंने भारत में क्रिकेट के लिए दीवानगी के बीज बोए. लेकिन इंग्लैंड में टीम इंडिया इससे भी बड़ा इतिहास लिखने के बेहद करीब है.

इंग्लैंड में भारत की टीम टेस्ट का चैम्पियन बनने से महज एक कदम के फासले पर खड़ी है. 18 से 22 जून के बीच भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टेस्ट चैम्पियनशिप को जीतने के लिए दम दिखाने वाली हैं. यह ऐतिहासिक फाइनल आज (शुक्रवार) से साउथैम्पटन में खेला जाएगा.

क्रिकेट में टेस्ट का अपना अलग मुकाम है. टीम हो या खिलाड़ी सभी इसमें कामयाब होना चाहते हैं. इसीलिए इंग्लैंड की धरती पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच धमाकेदार टक्कर होने वाली है. टीम इंडिया भले ही अच्छे फॉर्म में हो. लेकिन सामने न्यूजीलैंड की टीम है, जो बार-बार विराट को हार की तरफ धकेल देती है.

विराट कोहली के नेतृत्व में भारत को 2 बड़े टूर्नामेंट में मायूसी मिली है. साल 2019 में न्यूजीलैंड ने ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को मात देकर विराट के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तोड़ दिया. इसी तरह 2017 में चैंम्पियंस ट्रॉफी जीतने की मंजिल पर पहुंचने से पहले ही टीम इंडिया की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया. तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला सिर्फ टेस्ट का वर्ल्ड कप जीतने भर का मामला नहीं है. विराट के लिए ये मौका बाकी सभी हिसाब को चुकता करने का है. इसीलिए विराट खुलकर खेलने की बात कह रहे हैं.

