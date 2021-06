डेब्यू में शतक से चूकीं शेफाली... मंधाना संग बेहतरीन पार्टनरशिप, पर बिखरी टीम

भारतीय महिला टीम ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (96) और स्मृति मंधाना (78) की अर्धशतकीय पारियों से ब्रिस्टल में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शुरुआत की, लेकिन तीसरे सत्र के अंत में 5 विकेट गंवाकर पहली पारी में 187 रन बनाए.

शेफाली और मंधाना ने 48.5 ओवरों में पहले विकेट के लिए 167 रनों की शानदार साझेदारी कर भारत को बेहतरीन शुरुआत कराई, लेकिन शेफाली के आउट होने के बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और टीम ने महज 16 रन के अंदर 5 विकेट खो दिए.

शेफाली और मंधाना के आउट होने के बाद शिखा पांडे, कप्तान मिताली राज और पूनम राउत सस्ते में पवेलियन लौट गईं. टीम ने 167 रनों पर शेफाली के रूप में पहला विकेट खोया, जिसके बाद 183 रनों तक 5 विकेट गिर गए थे.

दिन का खेल समाप्त होने तक हरमनप्रीत कौर 4 रन बनाकर खेल रही थीं, जबकि दूसरे छोर पर दीप्ति शर्मा ने खाता भी नहीं खोला था.

शेफाली हमेशा की तरह आक्रामक खेल रही थीं, जिन्होंने अपनी ही शैली में कट और पुल शॉट लगाए. इस 17 साल की खिलाड़ी ने सिर्फ डिफेंस ही अच्छा नहीं किया, बल्कि आसानी से नैट स्किवर पर एक छक्का भी जमाया. टेस्ट क्रिकेट में यह भारतीय महिला टीम का दूसरा ही छक्का था.

मंधाना सतर्क होकर खेल रही थीं, लेकिन फिर भी तेज थीं. उन्होंने स्किवर पर कवर क्षेत्र की ओर अपना पहला चौका जमाया. जब भी उन्हें मौका मिला, वह पुल शॉट खेलने में हिचकिचाई नहीं, उनकी ड्राइव्स देखना अच्छा था.

So near yet so far & yet very special! 🙌 🙌



A special 96-run knock from @TheShafaliVerma. Misses out on a well-deserved century on Test debut👍👍 #Teamndia #ENGvIND



Follow the match 👉 https://t.co/Em31vo4nWB pic.twitter.com/mMV8dAfEof