KKR से जुड़े वर्ल्ड कप विजेता कप्तान मॉर्गन, साथ खेलने को लेकर इस बल्लेबाज ने ऐसा कहा

कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के बाएं हाथ के बल्लेबाज नितीश राणा इंग्लैंड के सीमित ओवर के कप्तान इयोन मॉर्गन के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वह मौजूदा वर्ल्ड कप विजेता कप्तान के नेतृत्व गुणों में से कुछ को अपनाएंगे.

मॉर्गन को नीलामी में 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और वह 2011-13 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने के बाद फ्रेंचाइजी से फिर जुड़ने को तैयार हैं. इंग्लैंड को 2019 में पहला वर्ल्ड कप दिलाने के बाद 34 साल का यह खिलाड़ी टीम से जुड़ रहा है और घरेलू स्तर पर दिल्ली की अगुवाई करने वाले राणा इससे काफी उत्साहित हैं.

Cummins, Morgan, Banton - All aboard ✅



The last three 💫 have safely arrived in #AbuDhabi for #Dream11IPL@Eoin16 @patcummins30 @TBanton18#KKR #HaiTaiyaar pic.twitter.com/KnMSI7GiSP