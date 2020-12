ऑस्ट्रेलियाई कोच ने माना- पंड्या बेहद खतरनाक, धोनी की तरह बैटिंग की

ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने हार्दिक पांड्या की दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में खेली गई नाबाद पारी को ‘अविश्वसनीय’ करार दिया. उन्होंने पंड्या की तुलना पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से की.

पंड्या ने आखिरी ओवरों में 22 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इससे पहले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 36 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली.

लैंगर ने मैच के बाद ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैच के नजरिए से यह अविश्वसनीय पारी थी. हमें पता है कि वह (पंड्या) कितने खतरनाक हैं. इससे पहले हम धोनी को देख चुके हैं और पंड्या ने उसी तरह से बल्लेबाजी की.’

