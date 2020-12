IND vs AUS: पंड्या के छक्के से टीम इंडिया का टी20 सीरीज पर कब्जा, विराट ब्रिगेड 11 मैचों से अजेय

टीम इंडिया ने टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है. सिडनी में रविवार को विराट ब्रिगेड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 में 6 विकेट से मात दी. लगातार दो मैच जीतकर टीम इंडिया ने 3 टी20 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 दिसंबर को सिडनी में ही खेला जाएगा. मेहमान टीम ने इस तरह वनडे सीरीज में 1-2 से मिली हार का बदला चुकता किया. भारतीय टीम ने शुक्रवार को केनबरा में शुरुआती टी20 में 11 रनों से जीत हासिल की थी.

भारतीय टीम ने 195 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य 19.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. टीम इंडिया की ओर से कप्तान विराट कोहली (40), शिखर धवन (52), केएल राहुल (30) और आखिर में हार्दिक पंड्या (नाबाद 42 रन, 22 गेंदों में) और श्रेयस अय्यर (नाबाद 12) का सराहनीय योगदान रहा. आखिरी ओवर में 14 रनों की दरकार थी. पंड्या ने डैनियल सैम्स के ओवर में दो छक्के लगाए और जीत दिला दी.

Hardik Pandya smashes two big sixes off Daniel Sams to help India win the second T20I by 6️⃣ wickets 🎉



They have also won the series!#AUSvIND pic.twitter.com/rcRY5C5bHD