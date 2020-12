पंड्या से सवाल- टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में रुकना चाहेंगे? जानिए क्या दिया जवाब

हार्दिक पंड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम में शामिल नहीं हैं, लेकिन सफेद गेंद के क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला ने रविवार को कहा कि अगर टीम प्रबंधन चाहता है, तो उन्हें रुकने में कोई गुरेज नहीं.

पीठ की सर्जरी के बाद वापसी करने वाले पंड्या ने अभी नियमित तौर पर गेंदबाजी शुरू नहीं की है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवर के मैचों में बल्ले से चमकदार प्रदर्शन किया, जिससे मेहमान टीम वनडे सीरीज के दो मैच गंवाने के बाद टी20 सीरीज अपने नाम करने में सफल रही.

यह पूछने पर कि क्या वह 17 दिसंबर से शुरू होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए रुकना चाहेंगे, तो पंड्या ने कहा, ‘यह अलग तरह का मुकाबला है. मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए. मेरा मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंत में यह फैसला प्रबंधन पर है. इसलिए हां, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह सकता हूं.’

मुंबई इंडियंस (MI) की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने के बाद पंड्या ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. हरफनमौला पंड्या ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जरूरत के समय मैच फिनिश करने में महारत हासिल करने पर काम किया.

