रोहित-बुमराह के बिना टीम इंडिया ने T20 सीरीज जीती, जानें विराट ने क्या कहा

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को कहा कि रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के बिना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतना उनके लिए बहुत मायने रखता है. कोहली ने बड़े शॉट लगाने में माहिर हार्दिक पंड्या की तारीफ की. पंड्या ने 22 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है. सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार को खेला जाएगा. कोहली ने मैच के बाद कहा, ‘यह जीत काफी मायने रखती है. टी20 क्रिकेट में हम एक टीम की तरह खेले. टीम में रोहित और बुमराह जैस सीमित ओवरों के अनुभवी-विशेषज्ञ खिलाड़ी नहीं है, फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं. इससे मुझे खुशी है और टीम पर गर्व है.’

रोहित के मांसपेशियों में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान खिंचाव आ गया था, जबकि बुमराह को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए विश्राम दिया गया है. भारतीय कप्तान ने कहा कि अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैन ऑफ द मैच बने पंड्या आने वाले वर्षों में टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बन सकते हैं.

Hardik Pandya stunned Australia with a 22-ball 42* to seal a series victory for India in the second #AUSvIND T20I 💥



