न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज जॉन एफ रीड का निधन, NZC ने जताया शोक

न्यूजीलैंड के लिए 19 टेस्ट में 6 शतक जड़ने वाले जॉन एफ रीड का निधन हो गया है. वह 64 साल के थे. न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने मंगलवार को उनके निधन की पुष्टि की.

वह लंबे समय से बीमार थे. रीड ने नवंबर 1985 को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में 108 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की पारी और 41 रनों की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

2/2 In the 19 Tests he played, John struck 6 100s, averaged 46, and played a vital role in the ’85 series wins against Pakistan and Australia.