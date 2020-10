न्यूजीलैंड के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर जॉन रीड नहीं रहे, ये रिकॉर्ड है उनके नाम

न्यूजीलैंड के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान जॉन रीड का निधन हो गया है. वह 92 साल के थे. न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने बुधवार को यह जानकारी दी. रीड को 50 और 60 के दशक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता था. उन्होंने 34 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की. उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड ने पहली तीन जीत दर्ज की थी.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने बयान में कहा, ‘इस देश का जन-जन उनके नाम से वाकिफ था और आगे भी रहेगा. उनके संज्ञान में जो भी बात लाई गई उन्होंने उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की.’

एनजेडसी की विज्ञप्ति में हालांकि उनके निधन के कारण के बारे में नहीं बताया गया है. रीड का जन्म ऑकलैंड में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा वेलिंगटन में हुई. उन्होंने 246 प्रथम श्रेणी मैचों में 41.35 के एवरेज से 16128 रन बनाए, जिसमें 39 शतक शामिल हैं. उन्होंने 22.60 के एवरेज से 466 विकेट भी लिये.

