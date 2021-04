IPL डेब्यू को तैयार मलान, बोले- नंबर-1 होने का ये मतलब नहीं कि 40 गेंदों में शतक बना दूं

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन की शुरुआत में अब चंद दिन बचे हैं. आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज टी20 बल्लेबाज डेविड मलान भी आईपीएल में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. पंजाब किंग्स (PK) को अब भी अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश है. ऐसे में इस टीम को डेविड मलान से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. मलान को हलांकि मोटी रकम हाथ नहीं लगी है. आईपीएल 2021 के लिए हुई नीलामी में उन्हें पंजाब किंग्स ने 1.50 करोड़ रुपये (बेस प्राइस) में खरीदा था.

33 साल के डेविड मलान पहली बार आईपीएल में खेलेंगे. मलान ने पिछले कुछ सालों में इंग्लैंड के लिए टी20 में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 50.15 की औसत और 144.31 की रन बनाए हैं. मलान का सपना इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है. साथ ही, वह आईपीएल से मिलने वाले अनुभव का इस्तेमाल आगामी टी20 वर्ल्ड कप में करना चाहते हैं.

.@dmalan29's absolutely loving the vibe of #SaddaSquad 😍



Hear it from the world no. 1 T20I batsman 👂🏻#SaddaPunjab #PunjabKings #IPL2021 pic.twitter.com/XZQf8H6EC1