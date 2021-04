IPL में कोरोना के बढ़ते मामले, मुंबई इंडियंस से जुड़े किरण मोरे पाए गए पॉजिटिव

पूर्व भारतीय विकेटकीपर और मुंबई इंडियंस के विकेटकीपिंग कंसल्‍टेंट किरण मोरे कोरोना संक्रमित हो गए हैं. इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी. मुंबई इंडियंस ने कहा, 'मोरे में अभी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें पृथकवास में रखा गया है. मुंबई इंडियंस और किरण मोरे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं.'

फ्रेंचाइजी की ओर से जारी बयान के अनुसार, 'मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम मोरे के स्वास्थ्य की निगरानी करती रहेगी और बीसीसीआई के नियमों का पालन करेगी. RCB के ओपनर देवदत्त पडिक्कल भी बेंगलुरू में शिविर से जुड़ने से पहले कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण घर में पृथकवास से गुजर रहे हैं.

देश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा हुआ है. महाराष्ट्र इससे सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 9 अप्रैल से आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत हो रही है. चेन्नई में 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुकाबले से इस सीजन की शुरुआत होगी.

