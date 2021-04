IPL: CSK को चित करने के लिए धोनी की ही चाल चलेंगे पंत, बनाया ये प्लान

दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पहली बार कप्तानी करते नजर आएंगे. वह 10 अप्रैल को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मैच से कप्तानी की शुरुआत करेंगे. ऋषभ पंत को टीम के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के कारण कप्तान बनाया गया है.

पंत ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ होने वाले पहले मैच के लिए रणनीति तैयार कर ली है. उन्होंने कहा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी से सीखी हुई चीजों की मदद से चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ कुछ अलग करूंगा. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जारी बयान में ऋषभ पंत ने कहा, ‘कप्तान के रूप में मेरा पहला मुकाबला माही भाई (महेंद्र सिंह धोनी) के खिलाफ होगा. यह मेरे लिए अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है. एक खिलाड़ी के रूप में मेरे अपने अनुभव भी हैं.’

ऋषभ पंत ने कहा कि मैं अपने अनुभवी और महेंद्र सिंह धोनी से मिली सीख को लागू करूंगा और चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ कुछ अलग करने का प्रयास करूंगा.’ दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने आगे कहा कि मैं इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. हमने अब तक एक बार भी कोई टाइटल नहीं जीता है. पिछले दो-तीन साल से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी तैयारी भी अच्छी चल रही है. उन्होंने कहा कि हर कोई कोई अपना 100 प्रतिशत देने को तैयार है, टीम का वातावरण बहुत अच्छा है और एक कप्तान के तौर पर आप यही चाहते हैं.

