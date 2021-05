मॉस्को ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और पूर्व कोच एमके कौशिक का कोरोना से निधन

पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच एमके कौशिक का तीन सप्ताह तक कोविड-19 से जूझने के बाद शनिवार को निधन हो गया. वह 66 साल के थे. उनके परिवार में पत्नी और पुत्र हैं.

मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य कौशिक को 17 अप्रैल को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था.

उनके पुत्र ने पीटीआई से कहा, ‘उन्हें आज सुबह वेंटीलेटर पर रखा गया, लेकिन अभी उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली.’

Again a sad day for Indian Hockey. We lost MK Kaushik ji, member of the Indian Hockey Team that won gold at 1980 Moscow Olympic. He also coached the 1998 Asian Games men's team & 2002 Commonwealth Games Women's team. Both teams won Gold. Salute to Kaushik Ji. Rest in peace 🙏 pic.twitter.com/Edp2vXOklK