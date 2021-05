इंग्लैंड जाने से पहले 8 दिन बायो बबल में रहेगी टीम इंडिया, ये है पूरे दौरे का प्लान

टीम इंडिया जून में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला ये फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून तक खेला जाएगा. इंग्लैंड के लिए रवाना होने से टीम इंडिया के खिलाड़ियों के 8 दिन तक बायो बबल में रहना होगा.

विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम 25 मई को मुंबई में इकठ्ठा होगी और यहां तैयार किए गए बायो बबल में 8 दिन के लिए रहेगी. टीम 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी और वहां पहुंचने के बाद 10 दिन क्वारनटीन रहेगी. टीम इसके बाद 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथैम्प्टन में होने वाले WTC का फाइनल खेलने उतरेगी.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, 'भारतीय खिलाड़ी 25 मई को बायो बबल में प्रवेश करेंगे. यहां 8 दिन क्वारनटीन रहेंगे. इस दौरान खिलाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होने के बाद टीम वहां अपना दूसरा क्वारनटीन पीरिय़ड पूरा करेगी. ये 10 दिन का होगा. इस दौरान भी खिलाड़ियों के लगातार कोरोना टेस्ट होंगे. तीन महीने लंबा दौरा होने के कारण भारतीय खिलाड़ियों को अपना परिवार ले जाने की इजाजत होगी.'

