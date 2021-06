सुनील छेत्री ने मेसी को पछाड़ा, ऑल टाइम टॉप-10 में पहुंचने से एक गोल दूर

भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपर स्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

36 साल के छेत्री ने सोमवार को ​फीफा विश्व कप 2022 और एएफसी एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालिफाईंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से दोनों गोल किए. इस तरह से उनके कुल अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 74 हो गई है.

विश्व कप क्वालिफायर में भारत की पिछले छह वर्षों में पहली जीत के नायक छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (103) से पीछे हैं.

छेत्री बार्सिलोना के स्टार मेसी से दो और यूएई के अली मबखौत से एक गोल आगे हैं. मबखौत 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

