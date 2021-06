टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे की तारीखों का ऐलान, ये दिग्गज होगा कप्तान

टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे की तारीख का ऐलान हो गया है. भारतीय टीम श्रीलंका में तीन वनडे मैच और इतने ही टी20 मुकाबले खेलेगी. भारतीय टीम दौरे की शुरुआत 13 जुलाई को करेगी. दौरे पर टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला 25 जुलाई को होगा. तारीखों का ऐलान सोनी स्पोर्ट्स की ओर से किया गया है. बीसीसीआई की ओर से इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है.

सीरीज का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स पर होगा. उसकी ओर से सीरीज का शेड्यूल ट्वीट किया गया है. सोनी के ट्वीट में शिखर धवन की तस्वीर भी है, जिससे माना जा रहा है कि दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी वही संभालेंगे.

वहीं, राहुल द्रविड़ दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच होंगे. बता दें कि टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ व्यस्त रहेंगे. इसके चलते राहुल द्रविड़ दूसरे दर्जे की भारतीय टीम के कोच होंगे.

भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला 13 जुलाई को होगा. इसके बाद 16 जुलाई को दूसरा और 18 जुलाई को तीसरा वनडे मैच होगा.

टी20 सीरीज की शुरुआत 21 जुलाई को होगी. सीरीज का दूसरा मैच 23 और तीसरा 25 जुलाई को खेला जाएगा. भारतीय टीम ने आखिरी बार 2018 में श्रीलंका का दौरा किया था, जब उसने त्रिकोणीय टी20 निदहास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश को मात देकर खिताब अपने नाम किया था.

