IPL: आज धोनी-कोहली में 'महामुकाबला', जानें CSK में किसका कट सकता है पत्ता

आईपीएल के 13वें सीजन के 25वें मुकाबले में शनिवार को महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) आमने-सामने होंगी. दुबई में यह मैच शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

चेन्नई की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है. वह 6 मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल कर पाई है और अंक तालिका में छठे स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु 5 मैचों में 3 जीत के साथ 5वें स्थान पर है. यानी दोनों टीमें टॉप-4 से बाहर हैं.

