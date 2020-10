IPL: लारा को पसंद आया पंत का खेल, बोले- रन बनाने के तरीके में किया ये सुधार

वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के ‘ऑफ साइड ’ के खेल में सुधार से प्रभावित हुए हैं. लारा ने कहा कि इससे पंत के खेल में नया आयाम जुड़ेगा और आने वाले दिनों में वह बेहतरीन बल्लेबाज बनेंगे.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलने वाले 23 साल के इस खिलाड़ी ने मौजूदा सत्र के पांच मैचों में लगभग 140 के स्ट्राइकरेट से 171 रन बनाए हैं.

लारा ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम ‘क्रिकेट लाइव’ में कहा, ‘वह (पंत) दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्रमुख खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने खेल में भी काफी सुधार किया है. मैं उनकी बल्लेबाजी और उस विभाग में किए गए सुधारों के बारे में बात कर रहा हूं,’

लारा ने कहा कि पंत यह समझने में कामयाब रहे कि वह सिर्फ ‘ऑन साइड’ में ही अच्छे शॉट लगा रहे थे, उन्होंने इस मामले में काफी सुधार किया. लारा ने कहा, ‘जब उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी तब वह लगभग हर गेंद को ‘लेग साइड’ में खेलना चाहते थे, आप उनके रन बनाने के तरीके को देखेंगे तो यह साफ हो जाएगा,’

