IPL: शारजाह में दिल्ली की धूम, राजस्थान को 46 रनों से मात देकर पहुंची टॉप पर

आईपीएल के 13वें सीजन का 23वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने जीता. शुक्रवार रात शारजाह में उसने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 46 रनों से मात दी. 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 19.4 ओवरों में 138 रनों पर सिमट गई. यह दिल्ली की जीत की हैट्रिक रही.

इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पांचवीं जीत हासिल की. वह अंक तालिका में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई. यह उसका छठा मैच था. दूसरी तरफ राजस्थान को लगातार चौथी हार मिली. रॉयल्स का भी यह छठा मैच था. उसने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते, लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा.

राजस्थान की बल्लेबाजी नहीं चल पाई. यशस्वी जायसवाल (34), जोस बटलर (13), कप्तान स्टीव स्मिथ (24), संजू सैमसन (5) जैसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने सस्ते में विकेट गंवाए. आखिर में राहुल तेवतिया (38) के लिए जीत दिलाना मुश्किल हो गया. मैन ऑफ द मैच स्टार ऑफ स्पिनर आर. अश्विन ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए. मार्कस स्टोइनिस को भी 2 विकेट मिले. कैगिसो रबाडा ने 35 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले.

जोस बटलर को अश्विन ने निपटाया

राजस्थान को तीसरे ओवर में जोस बटलर (13 रन) के रूप में पहला झटका लगा, जिन्हें रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया. बटलर ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, पर स्क्वॉयर लेग पर खड़े शिखर धवन ने डाइव करते हुए उनका कैच लपका. पिछले साल अश्विन ने बटलर को मांकड़िंग से आउट कर बबाल खड़ा कर दिया था, जिससे दोनों खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प प्रतिद्वंद्विता चल रही है.

हेटमेयर ने की गजब की फील्डिंग

टीम अपने कप्तान स्टीव स्मिथ (24 रन, 17 गेंद, दो चौके और एक छक्का) पर काफी निर्भर है, लेकिन वह भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और एनरिक नोर्तजे की गेंद पर हेटमेयर ने शानदार कैच लिया. हेटमेयर ने बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्होंने स्मिथ के बाद संजू सैमसन (5) का विकेट लपका जो स्टोइनिस की गेंद को कुछ ज्यादा ही ऊंचा उठा बैठे.

हेटमेयर ने श्रेयस गोपाल का भी बेहतरीन कैच लपका. अश्विन ने महिपाल लोमरर को अपना दूसरा शिकार बनाया, जिससे उनका स्कोर चार विकेट पर 76 रन हो गया. अब यशस्वी जायसवाल और तेवतिया (38 रन, 29 गेंद, तीन चौके और दो छक्के) पर उम्मीद लगी थी, पर लक्ष्य बहुत दूर था.

BIG WICKET!



Anrich Nortje strikes and the #RR Captain departs for 24 runs. Another great catch, this time it is Hetmyer in the deep.



Live - https://t.co/ABKr75XbOl #Dream11IPL pic.twitter.com/n7KEFAWmj1 — IndianPremierLeague (@IPL) October 9, 2020

अंतिम 8 ओवरों में 103 रन चाहिए थे

टीम को अंतिम 8 ओवरों में 103 रन चाहिए थे. जल्द ही जायसवाल (34 रन, 36 गेंद, एक चौका और दो छक्के) भी स्टोइनिस की गेंद पर बोल्ड हो गए. तेवतिया को कागिसो रबाडा ने बोल्ड किया जिन्होंने 3.4 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट झटके.

दिल्ली कैपिटल्स ने 184/8 रन बनाए

दिल्ली कैपिटल्स ने शिमरॉन हेटमेयर के 45 रन और मार्कस स्टोइनिस के 39 रनों की मदद से 184/8 रन बनाए. हेटमेयर ने अपनी पारी के दौरान 24 गेंदों में एक चौका और 5 छक्के जड़े, जबकि स्टोइनिस ने 30 गेंदों में 4 छक्के लगाए.

राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती दो विकेट झटके और फिर अंतिम ओवर में केवल तीन रन देकर एक विकेट हासिल किया. उन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट निकाले.

हेटमेयर जिस तरह से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ा स्कोर बना लेगी, लेकिन कार्तिक त्यागी (35 रन देकर एक विकेट) पर लगातार दो छक्के जड़ने के बाद वह एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर राहुल तेवतिया को कैच दे बैठे.

दिल्ली ने पावरप्ले में तीन विकट गंवाए

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया. पर उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पॉवरप्ले में तीन विकेट गंवा दिए. लेकिन स्टोइनिस के बाद हेटमेयर की पारी उसे इस स्कोर तक पहुंचा सकी.

टीम ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (5) का विकेट दूसरे ही ओवर में गंवा दिया जो आर्चर की गेंद पर मिडविकेट में यशस्वी जायसवाल को आसान कैच दे बैठे. कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए और सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ रन जुटाना शुरू किया.

लेकिन आर्चर ने उनकी उम्मीद को पूरा नहीं होने दिया और जल्द ही टीम को दूसरा झटका दिया. शॉ (19 रन, दो चौके, एक छक्का) ने गेंद को ज्यादा ही ऊंचा खेल दिया और आर्चर ने श्रेयस गोपाल को रोकने का इशारा करते हुए मिडविकेट पर खुद ही यह कैच लपका.

कप्तान अय्यर और पंत रन आउट हुए

टीम के लिए कप्तान अय्यर का रन आउट होना काफी निराशाजनक रहा जो छठे ओवर की पांचवीं गेंद पर एक रन लेने की कोशिश में विकेट खो बैठे. इससे पावरप्ले में टीम का स्कोर तीन विकेट पर 51 रन हो गया.

#DelhiCapitals lose three big wickets in the powerplay with 51 runs on the board.



Live - https://t.co/ABKr75XbOl #Dream11IPL pic.twitter.com/9v763VEOKC — IndianPremierLeague (@IPL) October 9, 2020

स्टोइनिस ने आते ही सातवें ओवर में श्रेयस गोपाल के ओवर में लगातार दो छक्के जड़कर इरादे जाहिर किए. ऋषभ पंत (5 रन) दूसरे छोर पर उनके साथ थे, लेकिन वह 10वें ओवर में खुद की गलती से रन आउट हो गए.

स्टोइनिस के गेंद खेलने के तुरंत बाद ही पंत ने भागना शुरू कर दिया, जबकि स्टोइनिस अपनी जगह से हिले भी नहीं और इससे पहले ही वह वापस लौट पाते, उनकी गिल्लियां गिर चुकी थीं. वह केवल नौ गेंद ही खेल पाए थे.

छोटे ग्राउंड पर दिल्ली 200 के नीचे रही

शारजाह छोटा स्टेडियम है जिससे दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़ा स्कोर बनाना चाहती थी, लेकिन लगातार विकेट गिरना उसके खिलाफ रहा. स्टोइनिस और हेटमेयर ने हालांकि बीच-बीच में शॉट लगाकर रन गति को कम नहीं होने दिया. पर स्टोइनिस 14वें ओवर में राहुल तेवतिया (20 रन देकर एक विकेट) का शिकार बने, जिनका कैच स्मिथ ने लपका. अक्षर पटेल ने 17 और हर्षल पटेल ने 16 रन बनाए