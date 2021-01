रहाणे का मुंबई में गाजे-बाजे के साथ स्वागत, ऑस्ट्रेलिया से आज ही लौटी टीम- देखें VIDEO

अजिंक्य रहाणे की अगुआई में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के अधिकतर सदस्य गुरुवार को स्वदेश पहुंच गए. रहाणे, मुख्य कोच रवि शास्त्री, स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ मुंबई पहुंचे. ब्रिस्बेन टेस्ट के नायक ऋषभ पंत तड़के दिल्ली पहुंचे.

कार्यवाहक कप्तान रहाणे के मुंबई लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. क्रिकेट प्रशंसक अपने नायक का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जुटे. विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रहाणे की इतिहास रचने वाली कप्तानी इन दिनों चर्चा का विषय है.

दरअसल, रहाणे ऑस्ट्रेलिया पर विजय हासिल करने के बाद गुरुवार को जब कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ स्वदेश पहुंचे तो वातावरण ‘आला रे आला अजिंक्य आला’ के स्वरों से गूंज उठा.

रहाणे जब अपने आवासीय परिसर में पहुंचे तो पारंपरिक ढोल ताशा बज रहे थे और लोग ‘आला रे आला अजिंक्य आला’ गा रहे थे. जब वह लाल कारपेट पर आगे बढ़ रहे थे तो लोग उन पर पुष्पवर्षा कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर अजिंक्य रहाणे के स्वागत का वीडियो वायरल हो गया है. रहाणे अपनी पत्नी राधिका और नन्ही आर्या के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान ढोल बज रहे हैं. वीडियो में प्रशंसक अपने हीरो के घर पहुंचने का जश्न मनाते दिख रहे हैं.

इससे पहले रहाणे, शास्त्री, रोहित, शार्दुल और शॉ का मुंबई पहुंचने पर मुंबई क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने स्वागत किया. रहाणे ने टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए केक भी काटा. इसके बाद रहाणे माटुंगा स्थित अपने आवासीय परिसर में पहुंचे तो वहां के निवासियों ने उनके शानदार स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां कर रखी थीं. रहाणे के वहां पहुंचने पर ढोल बजने लगे और पुष्पवर्षा होने लगी. रहाणे भी लोगों का यह प्यार देखकर आह्लादित थे.

यह बल्लेबाज जब अपने आवासीय परिसर में पहुंचा, तो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया. ढोल ताशा अमूमन किसी उपलब्धि का जश्न मनाने या खुशी के मौके पर बजाए जाते हैं.

कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद भारत ने मंगलवार को ब्रिसबेन में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती और इस तरह से बोर्डर-गावस्कर ट्राफी अपने पास बरकरार रखी।

उधर, ऑस्ट्रेलिया दौरे से गुरुवार सुबह मुंबई पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पांच सदस्यों को अगले सात दिनों तक घर में पृथकवास पर रहने की सलाह दी गई है.

तेज गेंदबाज टी नटराजन बेंगलुरू गए, जहां से वह तमिलनाडु में अपने गांव सलेम जाएंगे. चेन्नई के रहने वाले अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, युवा आलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और गेंदबाजी कोच भरत अरुण अभी दुबई में हैं और उनके शुक्रवार की सुबह स्वदेश पहुंचने की संभावना है.

