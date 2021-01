ऑस्ट्रेलिया से मुंबई पहुंचे टीम इंडिया के 5 मेंबर 7 दिनों तक रहेंगे क्वारनटीन

ऑस्ट्रेलिया दौरे से गुरुवार सुबह मुंबई पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पांच सदस्यों को अगले सात दिनों तक घर में पृथकवास पर रहने की सलाह दी गई है. भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे, सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और मुख्य कोच रवि शास्त्री ऑस्ट्रेलिया से गुरुवार की सुबह मुंबई पहुंचे.

बृहनमुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने पीटीआई से कहा, ‘खिलाड़ियों को सात दिनों तक घर में पृथकवास पर रहने की सलाह दी गई है.’

कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद भारत ने मंगलवार को ब्रिस्बेन में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीती और इस तरह से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी.

